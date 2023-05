Kurzzeitige Sperrungen gibt es demnächst in Artern.

Kurzzeitige Vollsperrungen in Artern

Artern. Wegen Reparaturmaßnahmen kommt es in Artern zu Sperrungen von Straßenabschnitten.

Aufgrund von Reparaturmaßnahmen wird die Landstraße (L) 1172 in Artern ab dem Kreisverkehr zur Anbindung L 3086 und L 1172 in Richtung Paul-Reuß-Straße vom 22. bis 24. Mai voll gesperrt. Wie die Straßenverkehrsbehörde mitteilt, wird im Anschluss die L 3086 ab dem Kreisverkehr in Richtung Artern vom 25. bis 26. Mai voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt innerörtlich über die Karl-Hühnerbein-Straße – Puschkinstraße – Rudolf-Breitscheid-Straße.