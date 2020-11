Kusch-Lück kommt erst im Mai zum Muttertag

Aufgrund der Corona-Situation wird das zunächst am 19. Dezember in Bad Frankenhausen geplante weihnachtliche Showprogramm mit Petra Kusch-Lück (72) und Roland Neudert (81) verschoben. Die beiden TV-Publikumslieblinge werden am 2. Mai mit einer inhaltlich neugestalteten Show unter dem Titel „Musik die Ihnen Freude bringt“ ab 16 Uhr in der Rotbart-Arena auftreten.

„Dann wird eine Woche früher als im Kalender der Muttertag gefeiert -- und alle Mütter und Musikfreunde sind dazu herzlich eingeladen", teilte Veranstalter Mario Behnke mit, der vor kurzem die Schauspieler-Legende Herbert Köfer (99) dem Publikum in Artern bei einem begeisternden Auftritt präsentiert hatte. „Musik die Ihnen Freude bringt“ soll musikalische Erinnerungen aufleben lassen, an Hits von gestern sowie Schlager von heute -- und dies gemeinsam mit dem Publikum gesungen. Gäste im Programm des singenden Conferencier-Ehepaares sind die Show-Zwillinge Claudia & Carmen mit einem gewagten Balance-Akt. Auch im Mai, so betont Behnke vorausblickend, sollten die Besucher einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen.

Die bereits erworbenen Karten werden für den 2. Mai ihre Gültigkeit behalten -- und der Ticket-Vorverkauf geht weiter in der Rotbart-Arena unter Telefon: 034671/55990, in der Tourist-Information unter 034671/71716 sowie im Internet unter www.ticketshop-thueringen.de.