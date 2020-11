Kusch-Lück zu Gast in Bad Frankenhausen

Nach dem Auftritt von Schauspieler Herbert Köfer (99) in Artern können sich Fans auf ein Wiedersehen mit Publikumslieblingen des DDR-Fernsehens freuen. Petra Kusch-Lück und Roland Neudert gastieren in Bad Frankenhausen. Sie wollen am Samstag, 19. Dezember, ab 16 Uhr, in der Rotbart-Arena, mit der Show „Und wieder ist Weihnacht“ musikalische Erinnerungen aufleben lassen, Schlager von heute und Hits von gestern vortragen und mit dem Publikum Weihnachtslieder singen. Gäste ihres Unterhaltungsprogramms seien die Show-Zwillinge Claudia & Carmen. Beide werden eine gewagte Balance-Darbietung vorführen, aber auch mit Traummelodien auf dem Saxofon alle Gäste erfreuen.

Petra Kusch-Lück (72) moderierte einst die Sendung „Ein Kessel Buntes", war Gastgeberin der Shows „Das ist Musik für Sie“ und „Musikantenscheune". Roland Neudert (81) war lange Zeit der Hitparadenkönig im DDR-Rundfunk und -Fernsehen. Die beiden sind seit langem ein Ehepaar.

Die Zuschauer werden gebeten, an einen Mund-Nasen-Schutz zu denken.

Karten gibt es unter ticketshop-thueringen.de oder unter Telefon: 034671/55 990 sowie in der Tourist-Information Bad Frankenhausen, unter Telefon: 034671/71 716