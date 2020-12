Kyffäuserkreis: Der Weihnachtsmann bleibt zu Hause und sendet Botschaft

Weihnachtsmann bleibt zu Hause

Rottleben. "Die Coronazahlen steigen so stark, dass dieses Jahr alles komplett wegfällt. In der Kirche findet ohnehin kein Weihnachten statt, darum wird auch der Weihnachtsmann zu Hause bleiben - zum allerersten Mal", sagt Jürgen Müller, der seit fast 50 Jahren die Rolle des Rauschebartes schlüpft und auf Weihnachtsmärkten und in zahlreichen Kindereinrichtungen im ganzen Kreis hingebungsvoll den Gabenbringer verkörpert. Selbst an Heiligabend ist der Rottlebener jedes Jahr unterwegs zu Familien, die eine Weihnachtsmann-Bescherung wünschen. In diesem Jahr war der 24. Dezember schon frühzeitig abgesagt. Dafür meldet sich Jürgen Müller im Weihnachtsmannkostüm per Videobotschaft, die er am Morgen des Heiligabend an "seine" Kinder verschicken wird. Den "Großen" will er an Silvester mit den Glocken der Turmuhr von Rottleben einen guten Rutsch wünschen, die Jürgen Müller vorige Woche aufgenommen hat und ebenfalls per Video versenden wird, wie auch die Glocken von Göllingen für den Neujahrstag. Im nächsten Jahr, so wünscht der Rottlebener, werden sich alle hoffentlich gesund wiedersehen.