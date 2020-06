Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kyffhäuser als Modell erhältlich

Eine originalgetreue Kopie des Kyffhäuser-Denkmals gibt es jetzt im Kleinen in der Sondershäuser Tourist-Information. Für das Kunststoff-Modell aus dem 3D-Drucker hat die Sondershäuser Werbefirma ZK-Medien das Wahrzeichen des Kyffhäuserkreises mit einer speziellen Kamera bis ins Detail gescannt. Die Druckzeit für das Modell im Maßstab 1:500 beläuft sich auf elf Stunden und 46 Minuten mit 2382 Schichten Kunstharz. Erhältlich ist es in einer transparenten und einer beleuchteten Variante in der Alten Wache am Markt.