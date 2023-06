Kyffhäuser: Ein Denkmal aus dem Schlaf erwecken

Kyffhäuser. Andreas Kirchner führt seit einem Jahr die Geschäfte der Kyffhäuser-Stiftung und wird die Millionen-Investitionen der nächsten Jahre betreuen.

Sein Büro ist wohl das höchst gelegene im Kyffhäuserkreis. Unterm Dach des ehemaligen Kyffhäuser-Hotels hat sich Andreas Kirchner in einem Konferenzraum eingerichtet. Vom Schreibtisch kann er auf die Goldene Aue blicken. Im Moment schaut er aufs Laub der Bäume oder zu den Vögeln, die sich auf der Tränke am Balkongeländer niederlassen – wenn er Zeit hat.

In der Hauptsache muss er Millionen verbauen. Die Kyffhäuser-Stiftung hat Großes vor in den kommenden Jahren. Gerade hat man einen Förderbescheid des Landes erhalten für den Neubau eines Eingangsportals. 6,25 Millionen Euro übernimmt der Freistaat von der 8,8 Millionen teuren Investition an der Zufahrt zum Denkmal. Der Bund hat seine Zusage, die Neugestaltung des Denkmalareals bereits im vergangenen Jahr gegeben. 9,8 Millionen Euro kommen aus Berlin.

Ab 2024 übernimmt Stiftung Denkmal-Betrieb

Die großen Entscheidungen für das Kyffhäuser-Denkmal trifft der Vorstand der Kyffhäuser-Stiftung. Neben Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) gehören diesem René Leipnitz, Vorstand der Kyffhäusersparkasse, Johannes Selle, der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete, Benjamin Hoff, Staatskanzleichef, und Landeskonservator Holger Reinhardt an. Die täglichen Geschäfte leitet der Bad Frankenhäuser Andreas Kirchner.

Als Steuerberater hatte der 47-Jährige bislang Vereine und Stiftungen beraten und selbstständig gearbeitet. In seiner Freizeit ist er schon über Jahre in Vereinen aktiv, auch in der Vorstandsarbeit. Mit der Kyffhäuser-Stiftung hatte Kirchner schon seit deren Anfängen zu tun. Als Steuerberater beriet Andreas Kirchner die Kreisverwaltung bei der Stiftungsgründung. Später führte er eine Zeit lang die Geschäfte interimsweise. Als die Stiftung im März vergangenen Jahres die Anerkennungsurkunde erhielt und die Geschäftsführung ausgeschrieben wurde, habe auch die Frage im Raum gestanden, ob er sich das dauerhaft vorstellen könne, erzählt Kirchner. Hier mitzugestalten und ein Objekt, das fast 30 Jahre im Schlaf lag, aufzuwecken und ihm ein neues Leben zu geben, habe ihn gereizt.

Aus der Bewerbung wurde eine Anstellung – zunächst halbtags. Inzwischen arbeitet er Vollzeit auf dem Kyffhäuser. „Es ist auch eine Vollzeitaufgabe. Planung, Verwaltung der Objekte, Mitarbeiterführung“, zählt Kirchner auf. Zur Stiftung gehören neben dem Denkmal, das der Kreis eingebracht hat, auch das ehemalige Hotel mit Heizhaus und Ferienwohnungen, Parkplätze und Wege. Fünf Mitarbeiter sind hier bereits beschäftigt. Wenn im kommenden Jahr der Vertrag mit der Kur GmbH endet, dann wird die Stiftung auch den Betrieb des Denkmals übernehmen und die Mitarbeiter.

Region bietet Natur und zahlreiche Sehenswürdigkeiten

Ruhig wird es im Büro von Kirchner so lange nicht bleiben, der Abriss des Heizhauses in unmittelbarer Nachbarschaft steht bevor. Hier wird das neue Eingangsportal zum Kyffhäuser in den Berg gebaut. Der Blick ins Tal wird dem aus seinem Büro gleichen. Die Gäste werden aber nicht nur auf die Goldene Aue blicken können, sondern auch hoch zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Die Pläne lehnen als große Plakate an den Wänden in Kirchners Büro. 2025 sollen die ersten Besucher in dem Holzbau – entworfen vom Kopenhagener Büro Cobe – empfangen werden. Besucherzentrum, Veranstaltungs- und Ausstellungsräume sind geplant.

Mit dem Neubau ist auch die Außengestaltung verbunden. Vor allem die Infrastruktur hat Andreas Kirchner im Blick. Immer mehr Radtouristen zieht der Kyffhäuser an. Mit Elektrorädern sei der Aufstieg kein Problem, erzählt Kirchner. Auch er selbst legt seinen Arbeitsweg bei schönem Wetter mit dem Rad zurück. Auch die Motorradfahrer, die ohnehin seit Jahren den Kyffhäuser wegen der vielen Kurven auf der Anfahrt als Ziel haben, wolle man künftig mehr bieten. Zum Denkmal gehen viele nicht hoch, weil sie nicht wissen, wohin mit Gepäck, Helm und Kleidung. Mit Gepäckfächern ließe sich der ein oder andere zum Aufstieg bewegen, ist Kirchner überzeugt. Das attraktive Besucherzentrum soll dazu natürlich auch beitragen. Erfahren sollen Touristen hier auch viel mehr über Region und Natur und die anderen Sehenswürdigkeiten.

Die Kyffhäuserregion bekannter zu machen, gehört ebenso zum Stiftungszweck wie den Kyffhäuser zu einem Bildungs- und Kulturzentrum zu entwickeln. Dazu soll auch die zweite große Baustelle am Denkmal selbst beitragen. Der Barbarossaturm wird neu genutzt, erhält ein gläsernes Dach und einen Aufzug. Neue Ausstellungsflächen entstehen. Und auch der Bau des Schrägaufzugs steht immer noch im Programm. Viel zu tun am Kyffhäuser, auch für den Geschäftsführer der Stiftung.