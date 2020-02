Landkreis. Die Polizei stoppte in der Region am Wochenende mehrere Autofahrer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.

Kyffhäuser-Kreis: Unter Drogen am Steuer

Die Polizei hat im Kyffhäuser-Kreis seit Freitagnachmittag Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei erwischte sie mehrere Autofahrer, die sich nach der Einnahme von Rauschgift ans Steuer gesetzt hatten.

Die Beamten kontrollierten am Freitag um 13.50 Uhr in Sondershausen im Hasenholz den Fahrer eines Subaru. Der Speicheltest schlug bei dem Mann positiv auf die Einnahme von Betäubungsmitteln aus. Der Fahrer beteuerte laut Polizei diesbezüglich seine Unschuld, musste die Beamten aber schließlich mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihm sei die Weiterfahrt untersagt worden.

Ebenfalls positiv verlief ein Drogentest am Samstag um 11.45 Uhr in der Gemeinde Thüringenhausen. Die Fahrerin eines VW-Transporters wurde von der Polizei positiv auf die Einnahme von chemischen Drogen getestet. Auch hier gab es eine Blutentnahme, eine Anzeige wurde erstattet und die Weiterfahrt untersagt.

Nahezu zeitgleich stoppte die Polizei in Ebeleben einen unter der Wirkung von Drogen stehenden Autofahrer. Der Mann fuhr einen grauen Fiat im öffentlichen Verkehrsraum und musste ebenso die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

Am Sonntagmorgen, gegen 1.25 Uhr, kontrollieren die Beamten einen 20-jährigen Opel-Corsa-Fahrer in Sondershausen in der Erfurter Straße. Auch hier ergaben sich laut Polizeiangaben „Verdachtsmomente auf Drogenkonsum“. Ein folgender Drogenvortest bei dem jungen Mann sei positiv auf die Einnahme von Cannbabisprodukten verlaufen, so die Polizei.