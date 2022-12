Auch für den Nahverkehr am Busbahnhof Sondershausen will der Kreistag die Rahmenbedingungen neu festlegen.

Kyffhäuserkreis. Fortschreibung von 2023 bis 2027 steht zur Debatte.

Über die Fortschreibung des Nahverkehrsplans für den Kyffhäuserkreis und die Region Nordthüringen für den Zeitraum 2023 bis 2027 beraten die Mitglieder des Kreistages in ihrer nächsten Sitzung. Diese beginnt am Mittwoch, 7. Dezember, 16 Uhr, in der Mensa der Staatlichen Regelschule Franzberg in Sondershausen. Auch die Bestellung eines neuen Kreisbrandmeisters steht auf der Tagesordnung.