Kyffhäuser-Polizei: Nur wenige Corona-Verstöße

Nur wenige Verstöße gegen Coronaregeln musste die Polizei am Wochenende registrieren.

Hinter der Polizei im Kyffhäuserkreis liegt nach Einschätzung des Leiters der Polizeiinspektion ein relativ ruhiges Wochenende. „Wir hatten vom 30. Dezember bis zum Morgen des 4. Januar gerade mal zwölf Unfälle“, sagt Hans-Jürgen Feierabend. Hier und da habe es mal einen Corona-Verstoß gegeben. Aber selbst nach dem Schneefall am Wochenende sei es im Kyffhäusergebirge nicht zu Massenansammlungen schlittenfahrender Winterfreunde gekommen, die man hätte auflösen müssen. „Die meisten Bürger halten sich an die Corona-Vorschriften“, so die Beobachtung des PI-Chefs.

Die polizeilich aufgenommenen Corona-Verstöße seien entweder von Bürger den Ordnungshütern gemeldet worden oder seien auf Eigenfeststellungen bei Streifenfahrten zurückzuführen, wie etwa an Tankstellen, wo mitunter mehrere Leute zusammengestanden hätten. Die Polizei habe die Verstöße an das Landratsamt als zuständiger Verfolgungsbehörde weitergemeldet.