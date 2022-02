Kyffhäuser schließt wegen Sturmgefahr

Kyffhäuser. Ab Mittwochnachmittag beibt die Burganlage mit Denkmalturm für Besucher zu.

Der Turm des Kaiser-Wilhelm-Denkmals auf dem Kyffhäuser wie auch die Reichsburganlage sind am Mittwoch, 16. Februar, ab 15.30 Uhr wegen des drohenden Sturms für Besucher gesperrt. Das teilt Heiko Kolbe, der Leiter der touristischen Einrichtung mit. Die Sperrung gilt für den Mittwoch. Ob und zu welchem Zeitpunkt der Kyffhäuser an Donnerstag wieder besucht werden kann, werde nach der aktuelle Wetterlage am Morgen entschieden.