Kyffhäuser-SPD berät zum Landesvorsitz

Der Kreisvorstand der Kyffhäuser-SPD hat sich einstimmig für den Thüringer Innenministers Georg Maier als neuen Landesvorsitzenden der Partei ausgesprochen. Darüber informierte der Kreisvorsitzende Steffen Lupprian. „Sollte sich Georg Maier für eine Kandidatur entscheiden, wird die Kyffhäuser-SPD diese unterstützen. Er hat als Innenminister gezeigt, dass er konsequent und kompetent führen kann. Auch sein persönliches Wahlkreisergebnis spricht für ihn“, erklärt Lupprian.

Nach dem überraschenden Verzicht des SPD-Landesvorsitzenden Wolfgang Tiefensee auf eine erneute Kandidatur für den Vorsitz und die Position des Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl im kommenden Jahr habe man in einer Videokonferenz über die Situation in der Landes-SPD beraten. In dieser plädierte der Kreisvorstand zudem für eine Vorverlegung des Landesparteitages von November auf September.

„Eine Neuwahl des Landesvorstandes Ende November sehen wir schwierig. Gerade in Bezug auf die geplante Neuwahl des Thüringer Landtages im kommenden Frühjahr müssen wir als SPD-Thüringen jetzt schnell unsere offenen Fragen klären und entscheiden“, so Lupprian zum ebenfalls einstimmigen Votum der Vorstandsmitglieder für einen Landesparteitag bereits im September.