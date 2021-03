Kyffhäuser-Stiftung anerkannt

Kyffhäuser. Die Kyffhäuser-Stiftung soll das Denkmalgelände weiter entwickeln und auch den Tourismus im gesamten Landkreis in den Blick nehmen.

Die Stiftungsurkunde der Kyffhäuser-Stiftung ist unterzeichnet und damit rechtsfähig. Ende März soll die Urkunde von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) übergeben werden. Vorstand und Kuratorium werden sich in den nächsten Wochen konstituieren und so die ersten Schritte zur Arbeitsfähigkeit unternehmen, kündigt Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) an. Dazu gehört auch die Anerkennung der Gemeinnützigkeit.