Am 25. September werden in Udersleben die Wanderschuhe geschnürt.

Udersleben. Teilnehmer haben die Wahl zwischen drei Strecken.

Die 22. Auflage des Kyffhäuser-Wandertages findet am Samstag, 25. September, statt. Die Sparte Wandern des SSV 1923 Udersleben um Christiane Thelemann wird wieder drei Strecken anbieten. Die Teilnehmer haben die Wahl zwischen einer Wanderroute über vier, acht oder zwölf Kilometer. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Los geht es um 10 Uhr am Sportplatz in Udersleben.

Mehr Informationen unter Telefon: 034671/642 21.