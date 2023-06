Kyffhäusergymnasium Bad Frankenhausen zeigt in Sondershausen Kunst zum Thema Toleranz und Demokratie

Sondershausen. Ausstellung zum Thema Volksaufstand in der DDR im Foyer des Sondershäuser Kinos eröffnet.

Am 17. Juni jährt sich der Volksaufstand in der DDR von 1953 zum 70. Mal. Die lokale Partnerschaft für Demokratie (LPfD) im Kyffhäuserkreis nahm dies zum Anlass, um an den Volksaufstand zu erinnern und organisierte eine Ausstellung im Landratsamt sowie im Foyer des Sondershäuser Kinos „Cinema 64“. Das Material für die Ausstellung habe man von der „Bundesstiftung Aufarbeitung“ zur Verfügung gestellt bekommen, erklärte Sabrina Krause, die in der Koordinierungs- und Fachstelle des LPfD tätig ist und die Ausstellung in den Kyffhäuserkreis holte.

Zur Ausstellungseröffnung erinnerte Kyffhäuser-Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) an den, für die Demokratie geschichtsträchtigen Tag, an dem mehr als eine Million Menschen auf die Straße gingen, um gegen die kommunistische Diktatur zu protestieren. „Aus einem Arbeiterprotest wurde ein Volksaufstand, der die gesamte DDR erfasste“, so die Landratin zu den Anwesenden.

Frankenhäuser Gymnasiasten bereichern mit Exponaten die Ausstellung

Unter ihnen waren zur Eröffnung der Ausstellung am Freitag auch die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8c des Kyffhäusergymnasiums aus Bad Frankenhausen – stellvertretend für ihre Bildungseinrichtung. Ein Grund für ihr Kommen war, dass Zeichnungen und Skulpturen, gefertigt von Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen neun bis elf des Kyffhäusergymnasiums Bad Frankenhausen, in die Ausstellung im Kino-Foyer integriert worden sind und diese bereichern.

Die Gymnasiasten hätten sich im Unterricht, speziell im Fach Kunst, mit dem Thema Volksaufstand in der DDR befasst. Unter dem Motto „Toleranz und Demokratie durch Kunst“ sind ihre Arbeiten im Kino-Foyer ausgestellt. Es sei wichtig, an diesen Tag zu erinnern und das sich junge Leute damit beschäftigen. „Danke, dass ihr das Thema aufgegriffen und so intensiv behandelt habt“, sagte die Kyffhäuser-Landrätin. „Es sind sehr schöne Exponate auch sehr beeindruckende“, fügte sie noch an.

Für die Achtklässler stand nach der Ausstellungseröffnung noch eine Filmvorführung auf dem Programm, die in engem Zusammenhang mit der Thematik stand. Gezeigt wurde der Film „Zwei Tage Hoffnung – Der Aufstand vom 17. Juni 1953“. Inhaltlich ginge es vor dem Hintergrund des Aufstandes um die fiktive Geschichte zweier Brüder, von denen einer im Osten Berlins und der andere im Westen der Stadt lebt.

Die Ausstellungen im Landratsamt und auch im Kino sind noch bis zum 23. Juni zu sehen.