Bunt bemalte Steine liegen auch im Kyffhäuserkreis. Sie sollen in der Corona-Zeit Zuversicht und Zusammenhalt ausdrücken.

Kyffhäuserkreis: 25 Personen mehr in Quarantäne

Die Anzahl der aktiven Corona-Fälle ist im Landkreis bei drei geblieben. Dafür befinden sich 28 Bürger in Quarantäne, die mit den Infizierten Kontakt hatten, teilt das Landratsamt am Freitag mit. Das sind immerhin 25 Personen mehr als noch am Donnerstag.

Die aufsummierte Anzahl aller positiv auf das Coronavirus getesteten Bewohner des Kreises beträgt weiterhin 58. Davon gelten Stand Freitag 55 Personen als genesen.

Unverändert ist auch, dass bei den positiv Getesteten bisher keine schweren Krankheitsverläufe zu verzeichnen waren. Ebenso ist in der Region kein Toter im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Der Kyffhäuserkreis hat etwa 75.000 Einwohner.