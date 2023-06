Kyffhäuserkreis: Aktionstag für Ausbildung im Handwerk

Verschiedene Gewerke sind am Samstag, beim Handwerkeraktionstag in Sondershausen anzutreffen.

Sondershausen. Bei der Handwerkermesse können sich Schüler in verschiedenen Gewerken ausprobieren. Aktionstag richtet sich auch an Rückkehrer und Pendler.

Ein Dach decken, auch wenn nicht in schwindelerregender Höhe, sondern in einer Halle zur Probe am Boden, können interessierte Schüler am kommenden Samstag, 17. Juni. Ab 10 Uhr richten die Handwerkskammer und das Regionalmanagement den ersten Handwerkeraktionstag „Deine Region, Dein Handwerk!“ aus.

15 Aussteller habe man gewinnen können für die Messe, berichtet Nicolle Linke vom Regionalmanagement Nordthüringen. Der Aktionstag soll nicht nur das Interesse junger Leute wecken, sich nach der schulischen Ausbildung für einen Handwerkerberuf zu entscheiden, sondern auch Fachkräften und Pendlern das regionale Handwerk vorstellen. Gleichzeitig wird die Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (THAFF) ihren Pendlertag auf dem Habi-Gelände in Sondershausen (Vor der Windleite 7) ausrichten.

Im Fokus solle der Austausch zwischen Interessierten und Meistern sowie Auszubildenden verschiedenster Gewerke wie dem Hoch- und Tiefbau, Tischler, Kfz-Mechatroniker, Floristen oder Dachdecker. So können die Gäste beim Tischler ein Vogelhäuschen bauen. Die Hoch- und Tiefbaufirma wird eine Kiesfläche zum Baggern vorbereiten, berichtet Nicolle Linke. Mit der Floristin könne Haarschmuck aus Blumen hergestellt werden. Um die Versorgung kümmern sich ebenfalls Handwerker, Bäcker und Fleischer aus der Region. Sie bieten Kurchen und Würstchen an. Für die Unterhaltung der jüngsten Besucher sei auch gesorgt. Angehende Erzieher der Privaten Fachschule in Sondershausen bauen einen Kreativbereich auf, so dass die Kinder ihren Spaß haben, während die Großen, also beispielsweise die Pendler, Gespräche mit potenziellen Arbeitgebern führen können.