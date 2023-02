Kyffhäuserkreis: Aktuelles aus dem Steuerrecht

Kyffhäuserkreis. Kostenfreie Veranstaltung der IHK Nordthüringen für ihre Mitgliedsunternehmen.

Eine Informationsveranstaltung unter dem Titel „Aktuelles aus dem Steuerrecht 2023“ bietet am 26. April das regionale Servicecenter der IHK Nordthüringen in Nordhausen an. Gemeinsam mit Steuerberaterin Simone Rappe habe man die kostenfreie Veranstaltung für Unternehmerinnen und Unternehmer zu den aktuellen Entwicklungen im Steuerrecht 2023 organisiert, teilte die IHK mit. Simone Rappe wird einen Überblick über die aktuelle Gesetzgebung mit Erläuterungen zu ausgewählten Änderungen ab 2023 durch neue Gesetze, Rechtsprechung und Verwaltungsauffassungen geben. Der Vortrag beginnt am 26. April um 15 Uhr im IHK-Regionalbüro Nordhausen, Wallrothstraße 4, in Nordhausen. Anmeldung bis 6. April, unter Tel.: 03631/9 08 20.