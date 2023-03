Kyffhäuserkreis: Alzheimer Gesellschaft bietet Schulungen

Kyffhäuserkreis. Mehr Mitarbeiter ermöglichen dem Thüringer Landesverband Unterstützung und Beratung für lokale Gruppen, Betroffene und Pflegende.

Schulungen für Angehörige, Ehrenamtliche und Fachkräfte bietet die Alzheimer Gesellschaft Thüringen an. Außerdem werde das Demenz-Netzwerk Thüringen, ein Zusammenschluss von lokalen Allianzen für Menschen mit Demenz, Pflegenetzwerken und weiteren am Thema Demenz Interessierten, koordiniert und das Projekt „Pflegebegleitung“ betreut. Zwei hauptamtliche Mitarbeiter waren dafür bislang zuständig. In diesem Jahr werde es eine weitere Personalstelle geben, kündigte die Alzheimer-Gesellschaft an.

Ein weiteres wichtiges Anliegen sei die gesamtgesellschaftliche Aufklärung der Thüringer Bevölkerung zum Thema Demenz. Ende des Jahres 2021 lebten in Deutschland fast 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. In Thüringen leben derzeit etwa 54.000 Menschen mit einer Demenz. Häufigste Demenzursache ist die Alzheimererkrankung.

Infolge des demografischen Wandels nehme die Zahl der Betroffenen weiter zu. Gelingt kein Durchbruch in Prävention oder Therapie, könnten nach aktuellen Schätzungen in ganz Deutschland im Jahr 2050 bis zu 2,8 Millionen Menschen im Alter 65+ erkrankt sein.

Viele der Erkrankten haben Angehörige. Ungefähr zwei Drittel der Betroffenen werden durch ihre Partner, Kinder oder weiteren Angehörige zu Hause versorgt und gepflegt. Demenz betreffe somit nicht nur die Erkrankten selbst, sondern auch die Familie und die gesamte Gesellschaft. Die Alzheimer Gesellschaft Thüringen wurde 2002 gegründet und ist zu erreichen unter www.alzheimer-thueringen.de, Telefon: 0361/60 25 57 44 oder per E-Mail: info@alzheimer-thueringen.de.