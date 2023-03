Kyffhäuserkreis am Wochenende: Stadtführung, Frauenparty und Sachenbasar

Kyffhäuserkreis. Am Wochenende bietet das vorhergesagte schöne Wetter genügend Anlass für einen Ausflug.

Die Temperaturen steigen und wecken die Lust auf Unternehmungen unter freiem Himmel. Am Wochenende gibt es hierzu im Kyffhäuserkreis einige Möglichkeiten. Aber auch drinnen finden ganz unterschiedliche Veranstaltungen statt.

Führungen mit verschiedenen Themen

„Häppchenweise durch Bad Frankenhausen“ lautet das Thema der kulinarischen Stadtführung am Freitag, dem 17. März, in Bad Frankenhausen. Bei diesem besonderen Stadtrundgang, gewürzt mit Geschichten und kulinarischen Häppchen, werden die Teilnehmer in drei historischen Gasthäusern einkehren und sich stärken. Treffpunkt ist um 17 Uhr die Kyffhäuser-Therme. Die Teilnahmegebühr beträgt 22 Euro.

Am Samstag, dem 18. März, können Interessierte bei einer Kirchenführung in Bad Frankenhausen die fünf Kirchen kennenlernen. Die Tour beginnt an der Oberkirche mit dem schiefen Turm. Danach geht es zur neuapostolischen Kirche und von dort aus zur 300 Jahre alten Unterkirche, der evangelischen Hauptkirche der Stadt. Daran schließt sich die Besichtigung der katholischen Sankt-Marien-Kirche an. Der Rundgang endet in der kleinen, rund 1000 Jahre alten Altstädter Kirche Sankt Petri. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Eingang des schiefen Turms (Kosten: 6,50 Euro).

Am Sonntag, dem 19. März, ist die Stadtinformation Sondershausen um 13.30 Uhr Treffpunkt zur eineinhalbstündigen Stadtführung mit Edith Baars. Die Gäste erfahren Interessantes zur Entstehung und Entwicklung der Stadt aus dem Dunkel der Geschichte bis in die Neuzeit. Auf dem Schloss können die Teilnehmer erleben, wie die Dynastie der Schwarzburger Grafen und Fürsten die Region fast 600 Jahre wirtschaftlich, politisch und kulturell prägte und eine bis heute bedeutende lebendige Musiktradition hinterließ. Die Kosten für die Tour, zu der man sich bis zum 17. März in der Stadt-Info anmelden kann, betragen 10 beziehungsweise acht Euro (ermäßigt).

Eine eineinhalbstündige Stadtführung mit Informationen über die tausendjährige Geschichte der mittelalterlichen Salzstadt wird am Sonntag, 19. März, in Bad Frankenhausen angeboten. Treffpunkt ist um 10 Uhr die Kyffhäuser-Therme, August-Bebel-Platz 9. Die Teilnahmekosten betragen 4 Euro für Erwachsene und ein Euro für Kinder.

Dartturnier bei den Kirmesburschen

Das dritte E-Dart-Turnier findet am Samstag, dem 18. März, ab 15 Uhr in der Orangerie in Bendeleben statt. Bis 14.30 Uhr können sich interessierte Teilnehmer vor Ort bei den Kirmesburschen noch anmelden.

Frauen feiern unter sich

Der Landfrauenverein Holzthaleben heißt zum Weiberball willkommen. Das Fest von Frauen für Frauen steigt am Samstag, 18. März, ab 15 Uhr mit dem gemeinsamen Kaffeetrinken im Bürgerhaus des Ortes. Kuchen und Speisen können ebenso wie das eigene Kaffeegedeck mitgebracht werden. Am Abend gibt es Suppe und belegte Brötchen, aber auch hier können die Gäste traditionell ihre eigenen Kreationen dabei haben. Die restliche Bewirtung übernimmt ein Weinhandel. Es gibt eine Tombola und ein kleines Unterhaltungsprogramm von Mitgliedern des Landfrauenvereins und Überraschungen. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Musikboutique Heinz Thon. Wer das erste Mal zum Weiberball kommt, auf den wartet etwas ganz Besonderes. Der Eintritt zur Veranstaltung, die bis in die Nacht dauert, beträgt acht Euro.

Kammerkonzert im Bürgerzentrum

Im Bürgerzentrum der Cruciskirche Sondershausen findet am Sonntag, dem 19. März, um 11 Uhr das dritte Kammerkonzert der Theater Nordhausen/ Loh-Orchester Sondershausen GmbH statt. Für das Konzert mit sieben Musikern kostet der Eintritt 17 Euro (ermäßigt 12 Euro).

Kindersachen aus zweiter Hand

In Niederbösa können am Samstag, dem 18. März, gut erhaltene Kindersachen erworben werden. Gestöbert werden kann auf dem Saal des Ortes von 10 bis 13 Uhr. Der Erlös des Sachenbasares kommt dem Verein Sportfreunde Niederbösa zugute. Angeboten wird unter anderem gut erhaltene Kinderkleidung.

Operettenkonzert im Stadtpark

Im Stadtpark Wiehe findet am Sonntag, dem 19. März, ein Operettenkonzert mit Ensemblemitgliedern der Dresdner Staatsoperette um 16 Uhr statt. Die wunderschönen Stimmen der temperamentvollen Sänger und Sängerinnen sollen die Gäste in das Reich der Operette und Filmmusik entführen.