Kyffhäuserkreis: Andacht und geistliches Wort im Internet

„Für viele Menschen ist es momentan eine sehr angespannte Situation“, sagt Pfarrer Karl Weber vom Pfarrbereich Sondershausen 2. Umso mehr bedauert er es, dass die evangelische Kirche aufgrund der Corona-Pandemie ihren Auftrag – dazu gehört Menschen Mut zu machen, sie zu trösten und sich um sie zu kümmern – derzeit nur eingeschränkt nachkommen kann. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Bis auf Weiteres sind Gottesdienste und alle Veranstaltungen der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands abgesagt worden. Schon zu der Zeit, als für Zusammenkünfte jeglicher Art eine maximale Anzahl von 50 Personen festgelegt wurde, habe der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Bad Frankenhausen-Sondershausen, Kristóf Bálint, in Absprache mit allen Pfarrern beschlossen, sämtliche Gottesdienste, Veranstaltungen, Gemeinde- und Chortreffen sowie Geburtstagsbesuche bei Gemeindemitgliedern auszusetzen.

Um die Menschen auch in diesen schwierigen Zeiten erreichen zu können, haben sich die Pfarrer Gedanken gemacht und gehen zum Teil ganz neue Wege. So habe Pfarrer Martin Weber aus Allstedt damit begonnen, kleine Andachten in der leeren Kirche zu feiern, diese aufzuzeichnen und online zu stellen. Wobei nur der Kantor anwesend war.

Für das evangelische Pfarramt Sondershausen haben Pfarrer Karl Weber und Pfarrerin Viktoria Bärwinkel einen Blog ins Internet gestellt, der unter der Internetadresse www.trinitatisgemeinde-sondershausen.de zu finden ist. Die Internetseite beinhaltet unter anderem Vorschläge, wie man zu Hause eine Andacht feiert. Sie gibt Impulse, das geistliche Leben in den momentanen Alltag zu integrieren und hält zudem neue Informationen aus dem Pfarramt bereit. „Dieser Blog wird in den nächsten Wochen wachsen“, verspricht Karl Weber.

Zudem soll parallel zum Gemeindebrief ein weiterer Brief erscheinen, in dem der Ablauf für eine kleine Andacht für das Osterfest aufgeschrieben ist. Denn Weber geht davon aus, dass die Ostergottesdienste ebenfalls nicht stattfinden können. Die Trinitatiskirche sei dennoch weiterhin geöffnet, als Ort für Menschen, die einen Moment der Ruhe finden möchten.

In der evangelischen Regionalgemeinde Artern-Heldrungen im evangelischen Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda sind alle Gemeindeveranstaltungen zunächst bis zum 30. April ausgesetzt. Man habe sich diese Entscheidung, die tief in das Gemeindeleben eingreift, nicht leicht gemacht. Letztlich sei aber ausschlaggebend gewesen, dass die Gemeindeveranstaltungen gerade von Personen besucht werden, für die das Virus besonders gefährlich ist, informierte Pfarrerin Lena Burghardt.

Auch hier gibt es alternative geistliche Angebote. So solle das geistliche Wort für jeden Sonntag per Post nach Hause geschickt werden. Dafür sollte man sich beim jeweilig zuständigen Pfarrer melden. Online gäbe es dieses unter www.kirchenkreis-eisleben-soemmerda.de/heldrungen oder www.kirchenkreis-eisleben-soemmerda.de/artern.

Ein kirchenmusikalisches Angebot ist auf der Facebook-Seite „Kirchenmusik in Artern und im Mittleren Unstruttal“ oder auf der Internetseite der Regionalgemeinde zu finden. Zudem solle in Artern die Chorkapelle der Marienkirche sonntags zur persönlichen Andacht von 10.30 bis 11.30 Uhr geöffnet sein.

Das Kirchspiel Wiehe – auch hier finden derzeit keine Gottesdienste und Veranstaltungen statt – öffnet ab sofort zwei Kirchen, um Menschen einen Ort der Ruhe, Besinnung und des Gebets zu bieten. Die St.- Ursula-Kirche in Wiehe ist tagsüber immer geöffnet, die St.-Laurentius-Kirche im Kloster Donndorf tagsüber von Montag bis Freitag. Eine ausliegende Andacht soll Besucher dazu einladen, mit Gott in Kontakt zu kommen. Einmal wöchentlich soll es an den Türen aller Kirchen im Kirchspiel eine Kurzandacht geben, die vor Ort gelesen oder „to go“ zu Hause gefeiert werden kann.