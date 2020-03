Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kyffhäuserkreis: Arbeitsagentur nur telefonisch erreichbar

Persönliche Vorsprachen im Jobcenter und der Arbeitsagentur sind ab Mittwoch, 18. März, nicht mehr notwendig, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Das teilte die Arbeitsagentur mit. Die Telefon- und Online-Zugänge werden intensiviert und ausgebaut. Der persönliche Kontakte werde stark reduziert. Das heißt, alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfolgen. Termine müssen nicht abgesagt werden. Ein Anruf sei entbehrlich, heißt es. Arbeitslosmeldungen, auch für Arbeitslosengeld II (Hartz IV) können telefonisch vorgenommen werden. Für Kunden der Arbeitsagentur stehen Anträge über den eService der Agentur für Arbeit unter (www.arbeitsagentur.de/eService) bereit. Die Jobcenterkunden erhalten Anträge nach erfolgter Meldung per Post oder E-Mail. Für Weiterbewilligungsanträge und Veränderungsmitteilungen steht hier außerdem das Online-Angebot jobcenter.digital zur Verfügung. Anträge sollten per E-Mail übermittelt, per Post (Postleitzahl 99738) gesandt, oder in den Hausbriefkasten der Dienststellen eingeworfen werden.

Infolge ausfallender Termine entstehen für Kunden keine finanziellen Nachteile. Sofern ein Notfall gegeben ist, der eine Barzahlung erforderlich macht, müsse eine telefonische Vorabklärung erfolgen. „Wir sind in einer Ausnahmesituation und arbeiten daran, die Leistungen sicherzustellen“, so Karsten Froböse, Chef der Nordhäuser Arbeitsagentur. „Es wird eine Vielzahl von Anrufen geben. Nicht jeder wird sofort einen Ansprechpartner erreichen. Es wird Wartezeiten geben. Darauf müssen wir uns alle, in dieser für uns einmaligen Situation, einstellen. Der Sinn für die Gemeinschaft und nicht Egoismus, sollte uns jetzt leiten. Dann werden wir die Aufgabe bewältigen.“

Für alle Arbeitsagenturen gelten folgende Servicerufnummern:

Arbeitnehmer: 0 800 4 5555 00 (kostenfrei)

Arbeitgeber: 0 800 4 5555 20 (kostenfrei)

Darüber hinaus werden folgende Kontaktmöglichkeiten empfohlen:

Agentur für Arbeit Sondershausen

Telefon: 03631 650 650

Fax:03632 544 145

E-Mail: Sondershausen@arbeitsagentur.de

Die Jobcenter sind über folgende Kontaktmöglichkeiten zu erreichen:

Jobcenter Kyffhäuserkreis

Rufnummern der persönlichen Ansprechpartner, sowie

Gst. Sondershausen Tel: 03632 616-0

Fax: 03632 616 165

Gst. Artern Tel: 03466 363-0

Fax: 03632 616 165

E-Mail: Jobcenter-kyffhaeuserkreis@jobcenter-ge.de