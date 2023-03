Kyffhäuserkreis: Arbeitseinsatz, Ausstellung, Anmeldewoche

Im Landkreis präsentieren sich Vereine und Schulen mit ihren Angeboten.

Arbeitseinsatz und Versammlung in Wiedermuth

Am Samstag, dem 18. März, startet der Schützenverein Wiedermuth ab 9 Uhr einen Arbeitseinsatz im und um das Schützenhaus. Im Anschluss werden die Mitgliederversammlung und das Eröffnungsschießen durchgeführt. Darüber informiert der Vereinsvorstand und heißt die Mitglieder recht herzlich willkommen.

Anmeldewoche am Kyffhäuser-Gymnasium Bad Frankenhausen

Am Kyffhäuser-Gymnasium in Bad Frankenhausen findet vom 13. bis 17. März die Anmeldewoche für die neuen Fünftklässler statt. Die Anmeldezeiten sind Montag bis Mittwoch und Freitag von 13 bis 16 Uhr und am Donnerstag von 13 bis 18 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Mittwochstour des Hainleite-Wanderklubs Sondershausen

Am Mittwoch, dem 15. März, treffen sich die Seniorenwanderer des Hainleite-Wanderklubs um 9 Uhr am Bahnhof Sondershausen. Die Tour führt zu Eiches Ruh, heißt es vom Verein.

Modelleisenbahn-Club stellt in Artern aus

Der Modelleisenbahn-Club Kyffhäuserland Artern lädt am ersten April-Wochenende zu seiner Modelleisenbahnausstellung im Vereinsdomizil in Artern ein. Geöffnet hat die Schau am 1. und 2. April jeweils von 10 bis 17 Uhr. Fahrbetrieb gibt es auf der großen H0-Anlage zwischen den Bahnhöfen Berga-Kelbra und Artern, auf der Kyffhäuser-Kleinbahn sowie auf der zweigleisigen Hauptbahn. Weiterhin rollen die Züge auf zwei Modellbahnanlagen Spur TT und N, heißt es vom Verein.