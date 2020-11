Vieles ist anders durch Corona. Das gilt auch für das Martinsfest. Die meisten Veranstaltungen und alle Laternenumzüge sind abgesagt. Damit die Kinder trotzdem St. Martin feiern können, hat man sich vielerorts im Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen Alternativen ausgedacht.

In den Pfarrbereichen Sondershausen, Bad Frankenhausen und Allstedt-Wolferstedt beispielsweise werden Martinstüten an die Kinder verteilt. Bestückt mit einem kleinen Brief an die Familie, der Martinsgeschichte, einem Ausmalbild und einem Martinshörnchen sollen sie die Kinder erfreuen und zugleich an den Ursprung des Festes erinnern. Die Tüten werden von ehrenamtlichen Helfern an Privathaushalte, Kindergärten und Schulen verteilt.

In Bad Frankenhausen wurden die ersten „Martini-Mit-Mach-Tüten“ bereits am Samstag durch das Bad Frankenhäuser Familienbündnis, Familienband, verteilt. 100 Tüten mit einer Bastelvorlage und einem Salzsiede-Experiment gibt es.

1400 Hörnchen beim Bäcker bestellt

„Für die Kinder im Stadtgebiet Sondershausen und in den Ortsteilen haben wir 1400 Hörnchen beim Bäcker bestellt“, erzählt Pfarrer Karl Weber von den Vorbereitungen in der Kreisstadt. Weil das Martinsfest traditionell ökumenisch gefeiert wird, beteiligt sich auch die katholische Kirche. „Von heute bis Donnerstag werden wir die Martinstüten zu allen Kindergärten und den drei Grundschulen in Sondershausen bringen“, kündigt er an.

Im Pfarrbereich Ebeleben-Schlotheim ist jedes Kind aufgerufen, sich die Tüte mit Martinshörnchen und einer Grußkarte der Gemeinde selbst beim Bäcker abzuholen. „Gern können die Kleinen ihre dazu Laterne mitbringen“, sagt Pfarrer Frank Freudenberg. „Viele Kinder haben ihre Laterne selbst gebastelt und möchten sie auch zeigen.“ Die Martinstüten für die Kinder gibt es ab Mittwochmittag im Café Eckback in Ebeleben. Eine Kiste mit Martinshörnchen bringt die Kirchengemeinde außerdem zu den Bewohnern und Mitarbeitern im Karl-Marien-Haus der Novalis-Diakonie in Ebeleben. Kann der Martinstag auch nicht wie gewohnt stattfinden, so wird doch auf diese Weise an den Heiligen Martin und an den Geburtstags Martin Luthers zu erinnert.

Ökumenische Andacht mit Martinsspiel in der Kirche St. Martini geplant

Die meisten Martinsandachten wurden abgesagt, so auch in Oldisleben und in der Gemeinde Kyffhäuserland. In Greußen dagegen ist Dienstag, 10. November, um 17 Uhr eine ökumenische Andacht mit Martinsspiel in der Kirche St. Martini geplant. „Wer daran teilnehmen möchte, muss sich angesichts der aktuellen Situation zuvor jedoch anmelden“, darauf weist Gemeindemitarbeiterin Peggy Hillig hin. Der Ansprechpartner der evangelischen Kirche ist unter Telefonnummer 03636 / 70 37 04 erreichbar, der katholische Ansprechpartner unter 03636 / 70 01 45. Die Anmeldung ist auch per E-Mail an martini.greussen@web.de möglich.

Bis Redaktionsschluss sind auch noch folgende Andachten zum Martinstag gemeldet: am 10. November um 17 Uhr in der Kirche St. Bartholomäus in Wiehe. Am 11. November in der Kirche St. Johannes in Borxleben, in der Kirche St. Johann Baptist in Gehofen.