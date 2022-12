Kyffhäuserkreis: Ausflugstipps am dritten Adventswochenende

Eine Wanderung zum Weihnachtsmann wird es so wie 2019 (im Bild) mit Revierleiter Ralf Hubert von Thüringen Forst auch am dritten Advent wieder in Sondershausen geben.

Kyffhäuserkreis. Weihnachtsmärkte und -konzerte sowie vieles mehr stimmen im Kyffhäuserkreis auf die schönste Zeit des Jahres ein.

Eine Fülle an Veranstaltungen wartet auf Gäste und Einwohner der Kyffhäuser-Region am dritten Adventswochenende.

Wanderungen zum Frauenberg und zum Bärtigen

Am Samstag startet eine drei- bis vierstündige Tour zum Frauenberg. Treffpunkt ist 17 Uhr die Kirche in Sondershausen-Jecha. Teilnehmer ab 16 Jahren können für 15 Euro bei der „Mystic moonshine- & Boomwhacker-Meditation“ die Nacht in einem neuen Licht kennenlernen, heißt es. Eine Anmeldung ist unter 0163/6273258 erbeten.

Den Weihnachtsmann im Wald besuchen, um ihm den Wunschzettel zu überreichen, das können Kinder am Sonntag. Der Kulturwald-Verein lädt zur Wanderung im Possenwald ein. Um 9 Uhr ist Treffpunkt an der Kastanienallee auf dem Possen. Von dort führt Revierförster Ralf Hubert zum Blockhaus des Weihnachtsmannes. Dort wartet neben dem Gabenbringer auch eine Königin. Anmeldung unter Tel.: 0172/3 48 03 14.

Weihnachtsmärkte und Adventstreiben

Zum Weihnachtsmarkt vor der „Alten Schule“ in Kleinberndten wird am Samstag ab 14.30 Uhr eingeladen. Die Kindertanzgruppe des CCW stimmt mit ihrem Auftritt auf den Nachmittag ein, der Weihnachtsmann wird um 16 Uhr erwartet. Zu einer Lichtershow wird 17.30 Uhr in die Kirche eingeladen.

In Schernberg wird Samstag zum Weihnachtsmarkt auf dem Sportplatz eingeladen. Ab 12 Uhr gibt es Erbsensuppe, 15 Uhr startet das Programm. Der Weihnachtsmann hat seinen Besuch angekündigt, der Kindergarten zeigt ein Programm, es gibt eine Wichtelwerkstatt.

Einen Weihnachtsmarkt gibt es in Grüningen bereits am Freitag ab 15 Uhr auf dem Parkplatz an der Gaststätte „Zum Dorfkrug“. Verkaufsstände laden bei weihnachtlicher Musik zum Bummeln ein, für Essen und Trinken ist gesorgt. Auch kommt der Weihnachtsmann mit Kindergeschenken.

Der Kulturbund und der Frauenbund laden am Samstag ab 15 Uhr zum Sankt-Spiritus-Markt in Großbrüchter rund um den Angerberg ein. Weihnachtliche Verkaufsstände, Essen und Trinken sowie ein Besuch des Weihnachtsmannes laden zum Verweilen ein.

Zum Adventsnachmittag am Gerätehaus heißt die Freiwillige Feuerwehr Heldrungen am Sonntag ab 14 Uhr willkommen. Mit dabei sind der Heldrunger Frauenchor, Pfarrer Sterzik mit seinem Trompetenspiel und auch der Weihnachtsmann schaut vorbei.

In Bretleben lädt der Carnevalsverein am Sonntag ab 14.30 Uhr zum Weihnachtszauber auf dem Hof der Gemeinde ein.

Am Sonntag von 10 bis 16.30 Uhr steigt beim Tierschutzverein „Hoffnung für kleine Samtpfoten“ das Weihnachtsfest mit Glühwein, Kuchen und Waffeln und einer Tombola in der Schachtstraße 68 in Sondershausen. Über Nassfutterspenden würde man sich freuen.

Die Orangerie in Bendeleben verwandelt sich am Sonntag von 14 bis 17 Uhr in einen Adventsmarkt mit heimischer Handwerkskunst, Weihnachtsfee und Feuershow.

Winterfeuer auf der Funkenburg

Die eigenen Wünsche zum Jahresausklang können Besucher der Funkenburg in Westgreußen am Samstag im Rauch des Winterfeuers in die Welt hinaus schicken. 14 Uhr wird angezündet, bis 19 Uhr ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Laufende Rauschebärte in Bilzingsleben

In Bilzingsleben gibt es nach der Coronapause wieder eine der spektakulärsten Laufveranstaltungen im Freistaat: Der Weihnachtsmannlauf lockt die Rotmäntel am Samstag um 13 Uhr an die Startlinie. Der Weihnachtsmarkt mit kulinarischen Köstlichkeiten, Marktständen und Programm des Kindergartens startet 12 Uhr.

Musikalische Genüsse

Ronny Weiland gastiert unter dem Motto „Weihnachten im Klang der Abendglocken“ am Samstag um 16 Uhr in der Sankt-Johannes-Kirche in Bretleben.

Im Sondershäuser Achteckhaus wird am Samstag um 16 Uhr das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Am Sonntag gibt es das Oratorium dann um 17 Uhr in der Unterkirche in Bad Frankenhausen.

In der Sankt-Nicolai-Kirche in Wolferschwenda wird am Samstag zum stimmungsvollen Adventskonzert willkommen geheißen. Zu Gast ist der Chor „GospelThur“, das Konzert beginnt um 16.30 Uhr. Im Anschluss an die Veranstaltung wird zum gemütlichen Beisammensein mit Verpflegung eingeladen.

Am Samstag beginnt um 18 Uhr das Weihnachtskonzert des Studio Ottos in der Cruciskirche Sondershausen. Es singen die Solisten des Gesangstudios, der Chor „Cura@Canta“ und das A-cappela-Ensemble „Serotonin“.

Sein Weihnachtsprogramm präsentiert der Chor Zwanzigzehn aus Oberheldrungen am Sonntag um 14 Uhr in der Kirche in Hauteroda und um 16.30 Uhr in der Kirche in Oberheldrungen. Eintritt frei.

Das Tenortrio Fellas gastiert mit seinem Weihnachtskonzert am Sonntag um 15 Uhr im Haus der Kunst in Sondershausen.

Weihnachtsbäume selbst schlagen

Am Samstag heißt das Thüringer Forstamt Sondershausen zum Weihnachtsbaumverkauf am Oberholz nahe Allmenhausen willkommen. Von 9 bis 13 Uhr können Weihnachtsbäume ausgesucht und selbst geschlagen werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eine Säge ist mitzubringen.

Adventskaffee und lebendiger Kalender

Zum Adventskaffee wird am Samstag ab 14 Uhr in im ehemaligen Gasthaus „Zur Tanne“ in der Karl-Marx-Straße 1 in Oldisleben eingeladen. Ab 18.30 Uhr öffnet sich zudem die Tür des lebendigen Adventskalenders, informiert Familie Röse.

Getanzte Weihnachtsgeschichten im Klubhaus

Das Tanzstudio Radeva gastiert im Sondershäuser Klubhaus Stock’sen. Gezeigt werden „Der Nussknacker“, „Die Schneekönigin“ und „Hänsel und Gretel“ bei den Aufführungen am Samstag und Sonntag jeweils um 14.30 Uhr.