Kyffhäuserkreis: Ausflugstipps für 16. bis 18. Dezember 2022

Kyffhäuserkreis. Ob Konzert, Weihnachtsmarkt, Vernissage oder Stadtführung – die Kyffhäuser-Region hat viel zu bieten.

Das vierte Adventswochenende ist erneut mit Veranstaltungsangeboten vollgepackt.

Theater in Kuhstall und Schloss

Die gesamte Weihnachtsgeschichte, gespielt von drei Personen, ist am Freitag, 16. Dezember, um 19 Uhr im Kuhstall des Kunsthofes Friedrichsrode zu erleben. Der Verein zur Bewahrung und Vermehrung der rechten weihnachtlichen Stimmung möchte das Geschehen rund um die Heilige Nacht vortragen.

Die Mitglieder des Vereins Liebhabertheater im Schloss in Sondershausen laden für 17. und 18. Dezember zur ihrer Aufführung „Die goldene Gans“ ein. Vorführungszeiten sind an beiden Tagen jeweils um 15 Uhr und um 16.30 Uhr auf der historischen Bühne des Liebhabertheaters im alten Nordflügel.

Musikalische Einstimmung aufs Fest

Das Kyffhäuser-Gymnasium Bad Frankenhausen lädt für Freitag, 16. Dezember, zum Weihnachtskonzert ein. Einlass in der Unterkirche ist ab 18.30 Uhr, Beginn ist um 19 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Am Freitag, 16. Dezember, findet um 18 Uhr die vierte Adventsmusik mit dem Titel „Schwedische Weihnachten: Santa Lucia“ in der Trinitatiskirche in Sondershausen statt. In Schweden wird durch das alljährliche weihnachtliche Lucia-Singen im ganzen Land an die Legende der heiligen Lucia von Syrakus zu Weihnachten erinnert. In traditionellen weißen Lucia-Gewändern mit Kränzen und Kerzen erklingt die berühmte traditionelle weihnachtliche Chormusik aus Schweden. Es singt der Projektchor der Trinitatiskirche, der Eintritt ist frei.

Der Studierendenchor Collegium Vocale der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist am Samstag, 17. Dezember, ab 18 Uhr in der Trinitatiskirche Sondershausen mit dem Weihnachtskonzert „Machet die Tore weit“ zu Gast. Unter der Leitung von Fabian Pasewald singen die Studierenden Weihnachtslieder aus Deutschland und aller Welt. Der Chor gewann im Oktober den zweiten Preis beim Thüringer Landeschorwettbewerb. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 17. Dezember, gibt der Frauenchor Berka ab 16 Uhr ein Weihnachtskonzert in der Sankt-Viti-Kirche im Sondershäuser Ortsteil Berka. Neben altbekannten Weihnachtsliedern erklingen auch neu einstudierte Melodien. Der Eintritt ist frei.

Frei ist der Eintritt auch für das Konzert des Bläserensembles Aero-Art, das am Samstag, 17. Dezember, um 17 Uhr zur Lichterkirche in der Sankt-Matthias-Kirche im Sondershäuser Ortsteil Stockhausen beginnt.

Die Mitglieder des Männergesangsvereins laden für Samstag, 17. Dezember, ab 17 Uhr zur Holzsußraer Weihnacht in die Sankt-Bonifatius-Kirche in Holzsußra ein. Das weihnachtliche Chorkonzert steht unter dem Motto „Der Klang der Weihnacht“. Begleitet werden die Sänger vom Sondershäuser Pianisten und Musikschullehrer Ronald Uhlig am Klavier sowie Ulrich Neumann auf der Orgel. Auch erwartet man wieder musikalische Überraschungsgäste. Der Eintritt ist frei. Wer etwas spenden möchte, unterstützt damit zugleich die Arbeit der Stiftung Kinderhospiz Mitteldeutschland Nordhausen.

Geistliche und weltliche Männerchormusik mit Werken zur Advents- und Weihnachtszeit gibt es am Sonntag, 18. Dezember, ab 14 Uhr in der Kirche in Seehausen. Zu Gast ist der Chor „Vocal_he:arts“ mit ehemaligen Mitgliedern des Dresdner Kreuzchores. Der Eintritt ist frei.

Zum Weihnachtskonzert mit dem Kirchenchor und der ukrainischen Sängerin Anna Ivanishko wird am Sonntag, 18. Dezember, ab 14 Uhr in der Kirche in Badra willkommen geheißen. Im Anschluss öffnet hinter der Kirche ein kleiner Weihnachtsmarkt mit Glühwein, Würstchen und mehr.

Weihnachtsfeiern und Adventsmärkte

Zum Adventsbacken und Weihnachtsmarkt heißen die Mitglieder des Vereins Dorfkultur Rockstedt am Samstag, 17. Dezember, am Backhaus und am Schulplatz im Ort willkommen. Beginn ist 14 Uhr mit einer Andacht. Im Anschluss können Gäste den frischen Kuchen verkosten. Danach führen die Jungen und Mädchen des Kindergartens Helbegänschen ein kleines Weihnachtsprogramm auf. Für die jüngsten Besucher kommt der Weihnachtsmann.

Erstmals findet im barocken Schlossgarten in Ebeleben der Weihnachtsmarkt statt. Eröffnet wird er am Samstag, 17. Dezember, um 14 Uhr vor der großen Kaskade. Ab zirka 14.30 Uhr beginnt das Kulturprogramm, das von der Kindertagesstätte Helbespatzen und der Grundschule Adolph Diesterweg gestaltet wird. Für 15.30 Uhr hat sich der Weihnachtsmann angekündigt und um 17 Uhr hat das Puppentheater Doncalli eine Aufführung geplant.

Viele Vereine beteiligen sich am bunten Treiben zum Weihnachtsmarkt in Bottendorf am Samstag, 17. Dezember, auf dem Schenkenplatz. Die Organisatoren vom Bottendorfer Carnevalsclub (BCC) konnten zahlreiche Teilnehmer finden, die an den Ständen ihre Waren zum Verkauf anbieten. Um 14.30 Uhr eröffnet eine Flötengruppe den Weihnachtsmarkt musikalisch. Anschließend erfreuen Kinder der Grundschule und der Kindertagesstätte Sonnenschein das Publikum. Gegen 15.30 Uhr wird der Weihnachtsmann mit seinen speziellen Zugtieren und vielen Geschenken erwartet. Unterm Weihnachtsbaum erklingen danach Weihnachtslieder, dargeboten von der Bläsergruppe der Blaskapelle Katharina. In der Sankt-Mauritius-Kirche kann gegen 17 Uhr Musik von Detlef Furchheim (Onkel Fu) und Freunden gelauscht werden.

Zur Weihnachtsfeier lädt für Samstag, 17. Dezember, ab 15 Uhr das Freizeitzentrum Artern ein. Der Weihnachtsmann wird erwartet, es gibt eine Bastelstraße und Verpflegung.

Zum Weihnachtsmarkt mit Weihnachtsmannsprechstunde und einem kleinem Konzert des Hemlebener und des Kirchenchores wird am Sonntag ab 16 Uhr in Hemleben willkommen geheißen.

Stadtführung mit Prinzessin Güntherine

Gemeinsam mit der Handpuppe Prinzessin Güntherine nimmt die Sondershäuser Gästeführerin Heike Günther am Samstag, 17. Dezember, ab 10 Uhr Kinder mit auf einen Stadtrundgang durch die Musikstadt. Güntherine erzählt dabei alles über die Fürsten der damaligen Zeit – wie sie Weihnachten feierten, welche Bräuche es gab und wie man die Weihnachtsmärkte gestaltete. Treffpunkt ist die Alte Wache am Markt.

Vernissage in Sondershausen

Im Blauen Saal des Schlosses Sondershausen wird am Sonntag, 18. Dezember, um 14 Uhr eine neue Ausstellung mit dem Titel „Post festum“ eröffnet. Werke des Meininger Malers und Grafikers Udo Eisenacher sind bis 10. April zu zu sehen. Musikalisch umrahmt wird die Vernissage von Claudia Buder.