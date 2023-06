Kyffhäuserkreis: Baumpflege an Bundesstraßen

Kyffhäuserkreis. Auf Abschnitten der B4 und B85 müssen sich Verkehrsteilnehmer auf halbseitige Sperrungen in dieser Woche einstellen.

Aufgrund von Baumpflegemaßnahmen kommt es an der B4 und der B85 zeitweise zu Sperrungen. Am Montag und Dienstag, 25. und 26. Juni, wird an der B4 der Abzweig Westerengel/Kirchengel halbseitig gesperrt. Auf der B85 am Abzweig zur K524/Hemleben und L3086 sollen am Mittwoch, 28. Juni, Bäume gefällt werden. Dafür muss der Abzweig halbseitig gesperrt werden. Eine Ampel wird laut Straßenverkehrsbehörde den Verkehr regeln.