Kyffhäuserkreis: Behindertenverband erhält neuen Transporter

Lang ersehnt hatten die Mitglieder des Verbandes der Behinderten im Kyffhäuserkreis einen neuen Transporter. Etwa 400 000 Kilometer hatte das alte Fahrzeug bereits bewältigt. Die Schmerzgrenze sei erreicht gewesen. Jede weitere Reparatur hätte zu viel Geld gekostet und davon habe der Verband der Behinderten nicht so viel, berichtet Dorothea Kieper vom Verband der Behinderten.

Am Freitag ging der Wunsch nach einem neuen Gefährt endlich in Erfüllung. Der neue umgebaute Transporter fuhr vor der Geschäftsstelle Am Schlosspark in Sondershausen vor.

Mit Unterstützung von Sponsoren aus Politik und Wirtschaft war es möglich geworden, ein neues Fahrzeug zu erwerben. Zu diesem Ereignis hatte die Vorsitzende des Verbands Heidi Meister alle Sponsoren sowie den Vorstand des Verbandes der Behinderten und die Fahrer des Fahrzeugs eingeladen. Neben den Vertretern der Stadt, Bürgermeister Steffen Grimm (pl), dem Vertreter der Stadtwerke und der Kyffhäusersparkasse waren auch Vertreter von Parteien, der SPD-Kreisvorsitzenden Steffen Lupprian und den CDU-Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Stefan Schard, auch Angela Trommer, Wahlkreismitarbeiterin der Bundestagsabgeordneten Kersten Steinke, gekommen.

Bei einem anschließenden Imbiss habe es noch Gespräche gegeben, wobei man sich über Vorstellungen und Wünsche des und für den Kreis-Behindertenverbands austauschte. Die Freude bei den Behinderten, die nun mit diesem tollen Fahrzeug unterwegs sein können, sei jedenfalls groß, betonte Dorothea Kieper noch einmal.