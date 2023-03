Kyffhäuserkreis: Beratung zum Thema Weiterbildung

Christian Böduel (links) ist Regionalleiter der Industrie- und Handelskammer in Nordthüringen. Ihm zur Seite steht Referentin Steffi Dirumdam.

Kyffhäuserkreis. Die IHK Erfurt informiert über Weiterbildungsmöglichkeiten.

Einen Weiterbildungsberatungstag bietet das Regionalbüro der IHK für Nordthüringen in Nordhausen am Mittwoch, dem 22. März, an. Von 14 bis 17 Uhr informiert Marcel Übensee, Weiterbildungsberater der IHK Erfurt, über Lehrgänge der Höheren Berufsbildung, wie zum Beispiel Industriemeister Metall und Industriemeister Papier- und Kunststoffverarbeitung, über Aufstiegsqualifizierungen mit Prüfung, Zertifikatslehrgänge und Seminare zu Themen wie Führung, Personal, Marketing, Verkauf, Karrierechancen und Weiterbildungsfördermöglichkeiten.

Diese Veranstaltung findet im Regionalen Servicecenter der IHK, Wallrothstraße 4, in Nordhausen statt. Eine telefonische Terminvergabe erfolgt unter Tel.: 03631/ 908 20.