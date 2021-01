Kyffhäuserkreis: Bestehende Strukturen mildern Krisenfolgen

Kyffhäuserkreis. Das vergangene Jahr war auch für die Touristiker im Landkreis von allerlei Herausforderungen geprägt. Matthias Deichstetter, Leiter des Tourismus- und Kulturamtes, betont in diesem Zusammenhang, dass sich in diesem Krisenjahr aber die Anstrengungen der vergangenen Jahre ausgezahlt hätten. Dies gelte auch mit Blick auf das nun begonnene neue Jahr.

Es habe sich gezeigt, dass die Bündelung der Ressourcen, die seit 2015 in Angriff genommen wurde, nun sehr bei der Krisenbewältigung geholfen habe. „Dass wir das Tourismusamt unter der Leitung von Matthias Deichstetter geschaffen haben, war letztlich Gold wert. Ebenso auch, dass wir mit dem Tourismusverband Südharz von Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser gegründet haben“, betont Hans-Ulrich Thiele, Presseverantwortlicher des Landratsamtes im Kyffhäuserkreis. Man habe so zukunftsträchtige Strukturen geschaffen, da der Tourismus in Nordthüringen ein wichtiges wirtschaftliches Standbein sei. „Alle relevanten Touristiker, dazu zählen Gastronomen, wie auch Anbieter kultureller Angebote und Verwaltungsmitarbeiter, sind in diesem gemeinsamen Tourismusverband aktiv“, sagt Deichstetter. Man kenne sich persönlich und halte stets Kontakt zu einander. Dies habe sowohl im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 wie auch im Rest des Jahres funktioniert.

Viele der Verbandsmitglieder seien durch die Coronapandemie und deren Auswirkungen arg gebeutelt wurden. „Allerdings ist uns derzeit nicht bekannt, dass Betriebe ihr Geschäft einstellen mussten, wenngleich wir wissen, dass viele an der Insolvenz kratzen“, sagt Deichstetter. Vielen Anbietern seien Abnehmer in der Region und auch darüber hinaus weggebrochen. Das treffe vor allem die Anbieter, die auf Abnehmer in der Gastronomie in der ganzen Welt angewiesen sind. Zur Unterstützung der Gastronomen gab es deshalb vor Weihnachten auch noch einmal eine Kampagne des Landratsamtes die darum warb, das Weihnachtsessen beim Restaurant seines Vertrauens zu bestellen und zum Fest dort abzuholen. Dies sei einer der vielen kleinen Bausteine, um die Folgen der Krise abzufedern, so Deichstetter. Diese seien wichtig, da in der Region Südharz-Kyffhäuser 5000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt vom Tourismus abhängen.

Zusätzlich habe auch das Kurzarbeitergeld sehr geholfen, um viele Arbeitsplätze in dieser Branche zu sichern. „Was die Auszahlung der Betriebshilfen von Bund und Land angeht haben wir verschiedene Aussagen der Unternehmenschefs von umgehender Auszahlung bis zu mehreren Monaten Wartezeit“, sagt Deichstetter.

Allerdings sehe er, so Deichstetter, auch das Potential neue regionale Produkte an den Markt zu bringen oder bestehende besser zu vermarkten: „Gerade im Sommer waren viele Touristen bei uns, die erstmalig hier waren und auch gern ein Stück Kyffhäuserkreis dann zuhause haben wollen. Da sehe ich Chancen für unsere Betriebe“.

Für das Jahr 2021 setze man weiter auf die gute Zusammenarbeit im Tourismusverband und darüber hinaus auch auf Kooperationen mit dem Tourismusverband Harz, der als Drei-Länder-Verband ein guter Vermittler für die Region sein könne. „Wir hoffen natürlich, dass auch in diesem Sommer, so es die Pandemie-Einschränkungen zulassen, auch wieder viele neue Besucher in unseren Landkreis kommen und die Schönheit der Region durch ihre Berichte nach außen tragen“, sagt Deichstetter.