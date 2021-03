Kyffhäuserkreis bietet ab Montag kostenlose Schnelltests an

Ab Montag können sich Bürger einmal wöchentlich kostenlos auf eine Corona-Infektion testen lassen. Das erklärte Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD). Der Landkreis wird dafür in den nächsten Tagen seine Testkapazitäten ausbauen. Neben einem mobilen Testzentrum wird künftig auch die Infektionspraxis in Bad Frankenhausen täglich für Antigenschnelltests öffnen. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.