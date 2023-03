Kyffhäuserkreis: Bottendorfer gewinnt Mathe-Olympiade

Niklas von der Sondershäuser Franzberg-Grundschule war einer von 32 Teilnehmern des Regionalausscheids der Mathe-Olympiade, die am Donnerstag, 9. März 2023, im JuST in Sondershausen knobelten.

Sondershausen. 32 Viertklässler aus dem Kreis probierten sich an den Aufgaben der diesjährigen Mathematik-Olympiade. Zwei konnten sich für den Landeswettbewerb qualifizieren.

Die Sieger der Mathe-Olympiade für die vierten Klassen im Kreis stehen fest. Den ersten Platz belegte Otto Weiß aus der Grundschule Bottendorf mit 38 von 40 Punkten. Theo Radecker, Grundschule Artern, hat mit 35 Punkten den 2. Platz errechnet und Linus Steese, Grundschule Ebeleben, erlangte mit 33 Punkten den 3. Platz. Otto Weiß und Theo Radecker haben sich somit für die Landesrunde der Mathematik-Olympiade qualifiziert.

Eine Stunde Zeit hatten am Donnerstag 32 Viertklässler, um die Aufgaben des Mathematik-Olympiaden-Vereins zu lösen. Fünf anspruchsvolle Aufgaben standen auf den Arbeitsblättern, die die Mädchen und Jungen aus neun Grundschulen auf den Tischen im Jugend- und Schülertreff (JuST) in Sondershausen vor sich liegen hatten.

Wenig Zeit, schätzte Ute Petermann, Mathematiklehrerin in Artern und Thüringer Fachberaterin für Mathematik selbst ein. Eine Herausforderung für die Kinder, die sich für die Teilnahme am Regionalwettbewerb bereits in ihren Schulen als Beste qualifiziert hatten. Seit 16 Jahren organisiert Ute Petermann die Mathematik-Olympiade. Nach der anstrengenden einstündigen Knobelrunde konnten sich die Mädchen und Jungs erst mal austoben im Jugendclub, und für jeden Teilnehmer hatte die Kyffhäusersparkasse Präsente spendiert.

Am 10. Juni in Erfurt werden Otto Weiß und Theo Radecker an der Landes-Mathematikolympiade teilnehmen. Auf rund 30 Viertklässler aus ganz Thüringen werden die beiden Jungen dann beim Thüringen-Finale in der Landeshauptstadt treffen, rechnet Ute Petermann, die nicht nur Mathe-Olympiaden organisiert, sondern auch Fortbildungen für die Lehrer Thüringens.