Kyffhäuserkreis: CDU will Wald retten

„Wir dürfen die Waldbesitzer in unserer Region nicht alleine lassen“, erklärt der örtliche CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Schard. Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag hatte in der vergangenen Woche ein 500 Millionen Euro schweres Paket zu Rettung der Wälder auf den parlamentarischen Weg gebracht. Die Fraktion habe dabei nicht nur den Landeswald im Blick, sondern vor allem die kommunalen und privaten Waldbesitzer. Hier gehe es nicht nur um Hilfen für viele Eigentümer von kleinen Parzellen, die sich zum Teil schon seit Generationen in Familienbesitz befinden, sondern um die Bewahrung der Lebensgrundlage, nicht nur für den ländlichen Raum. „Auch unsere Wälder im Kyffhäuserkreis erfüllen eine wichtige Schutz- und Erholungsfunktion. Wälder leisten einen unverzichtbaren Beitrag für den Klimaschutz. Sie liefern uns den Baustoff Holz, prägen unser Landschaftsbild und sind unverzichtbare Grundlage für rund 40.000 Arbeitsplätze in der Thüringer Holzindustrie“, so Schard in seiner Mitteilung. Mit Sorge betrachte er den Zustand der Wälder im Kyffhäuserkreis. Laut Waldzustandsbericht seien in den Revieren im Kyffhäuserkreis oder auch im Landkreis Nordhausen inzwischen bis zu 80 Prozent der Bäume krank.

