Kyffhäuserkreis: Coronalage derzeit stabil

Kyffhäuserkreis. "Die Coronalage im Landkreis ist aktuell stabil", lautet die Einschätzung des Coronakrisenstabs nach der letzten geplanten Sitzung in diesem Jahr am Mittwoch, 30. Dezember. Bei der Zusammenkunft waren auch Vertreter der Klinik, von Pflegeheimen und des Rettungsdienstes zugeschaltet oder vor Ort, teilte der Sprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele mit.

Der Stab für besonderen Aufgabe hatte sich angesichts des Katastrophenfalls, den der Landkreis Sonneberg am Dienstag ausgerufen hatte, noch einmal besonders zur Situation in den beiden Kliniken und den Pflegeheimen verständigen wollen. Sowohl in den beiden Krankenhäusern als auch in den Senioreneinrichtungen hätten die Betreiber im Landkreis die Lage im Griff, hieß es abschließend aus dem Landratsamt. Der Landkreis will bei den 16 Pflegeheimen dennoch abfragen lassen, ob diese Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern benötigen und dazu gegebenenfalls einen Aufruf starten.

Auch der Rettungsdienst im Landkreis sei derzeit nicht überfordert, so das Landratsamt. Im Rahmen eines thüringenweiten Einsatzsystems werde man deshalb ein Rettungsfahrzeug zur Verfügung stellen, das im Notfall eine Klinikverlegung eines Covid-19-Patienten auch in anderen Landkreisen übernehmen könnte. Innerhalb von zwei Stunden wäre das Fahrzeug einsatzbereit, so Thiele.