Der Herbst hat ja durchaus seine reizvolle Seiten, bedenkt man nur die Zeit, in denen die intensive Färbung der Blätter an den Laubbäumen ein Gefühl vom „Indian Summer“ vermitteln. Letzterer ist allerdings schon wieder Geschichte.

Der größte Teil des Laubs liegt verwelkt in Gärten, auf Wiesen und zum Ärgernis der Autofahrer oft auch auf den Straßen. Hinzu kommt in den vergangenen Tagen aber auch Nebel, der sich mancherorts bis in die Mittagsstunden hält. Bei meiner gestrigen Fahrt zu einem Termin in Greußen befand ich mich zumindest auf der Hinfahrt über weite Strecken in dieser „dicken Suppe“, wie der Nebel gern bezeichnet wird.

Überholmanöver bei solch miserablen Sichtverhältnissen sind gefährlich und man sollte wirklich überlegen, ob sie notwendig sind. Das dachte ich mir auch, als in der Ferne außer den Scheinwerfern des Gegenverkehrs auf der linken Seite plötzlich weitere auf meiner Spur aufleuchteten.

Gut, es gab in dieser Situation keinen Anlass für Panik und oder gar ein Bremsmanöver. Da war ausreichend Platz. Vom Gaspedal runter bin ich aber trotzdem, man weiß ja nie. Es reichte aber aus, um ins Grübeln zu kommen und dabei auch die eigene Fahrweise zu reflektieren. Die sollte man den Witterungsverhältnissen anpassen.