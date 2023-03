Kyffhäuserkreis: Digitaler Kurs für Gründer

Kyffhäuserkreis. Einen kostenfreien Workshop für angehende Gründer bietet das BIC Nordthüringen im Rahmen des diesjährigen Gründungswettbewerbs an.

Im Rahmen des diesjährigen Gründungsideenwettbewerbs, der am 15. März startet, bietet das BIC Nordthüringen einen kostenfreien Workshop für angehende Gründer an.

Eine Geschäftsidee zu entwickeln und erfolgreiche umzusetzen, sei eine Reise. Nicht nur eine Reise in neue wirtschaftliche Gebiete, sondern auch zu sich selbst: Was begeistert mich eigentlich? In was bin ich wirklich gut? Wie kann ich einen Beitrag leisten durch das, was mich bewegt? Du möchtest genau dort eintauchen und deine eigene Businessidee entwickeln oder weiterentwickeln?

Dann bieten die Onlineabende des Workshops dafür verschiedene Impulse zur Entwicklung von Ideen und dem Konkretisieren dieser. Des Weiteren stehen Aspekte wie Sichtbarkeit, Positionierung sowie Zielgruppen im Fokus des Workshops.

Der Kurs richtet sich an Gründungsinteressierte, Gründer sowie Unternehmer und finden am 16., 22. und 28. März via Zoom-Konferenz statt. Geleitet werden sie von Stephanie Kespohl als Mentorin. Anmeldung bei willkommen@stephaniekespohl.com, hier gibt es auch weitere Informationen.

Mehr Informationen zum Gründungsideenwettbewerb Nordthüringen: unter: https://www.bic-nordthueringen.de/ideenwettbewerb/