Kyffhäuserkreis: Drei Herbstmärkte und Abfliegen

Großen Zuspruch gab es beim Obstsortentag in Bendeleben im vergangenen Jahr.

Artern: Zum traditionellen Zwiebelmarkt wird am Samstag und Sonntag ab 9 Uhr eingeladen. Ein Rundgang mit dem Arterner Bürgermeister und Salzprinzessin Celina I. startet am Samstag um 11 Uhr am Rathaus, 12 Uhr wird der Markt offiziell eröffnet. 30 Verkaufsstände zwischen der Wasserstraße und der Magdalenenstraßen wird es geben. Auf dem Parkplatz wird ein kleiner Jahrmarkt aufgebaut, hier gibt es auch Auftritte verschiedener Musikgruppen.