Kyffhäuserkreis: Drei weitere Corona-Kranke in der Klinik

Kyffhäuserkreis Bei Massenabstrichen in Pflegeheimen in Sondershausen und Artern wurden Proben von mehr als 300 Bewohnern und Mitarbeitern genommen.

Obwohl die Zahl der Neuinfektionen niedrig bleibt, zeigt die Corona-Pandemie im Kyffhäuserkreis weiterhin ernsthafte Folgen. Mit schweren Symptomen einer Covid-19-Erkrankung sind drei weitere Personen aus dem Landkreis in eine Klinik eingeliefert worden, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Die Zahl der Corona-Kranken in stationärer Behandlung ist damit auf 33 angestiegen.

Vier Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises innerhalb von24 Stunden registriert. Trotz der neuen Fälle verzeichnet der Kyffhäuserkreis mit 134,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen erneut den niedrigsten Inzidenzwert in Thüringen. Bei 349 Betroffenen ist das Virus aktiv. Als genesen gelten 791 Menschen, zwei mehr als am Vortag. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit Corona bleibt unverändert bei 29.

Ergebnisse werden für Mittwoch erwartet

Verschärfen könnte sich die Lage bereits spätestens Mittwoch wieder, wenn die Ergebnisse von Massentests in zwei Pflegeheimen im Kyffhäuserkreis vorliegen sollen, gibt Heinz-Ulrich Thiele, der Sprecher der Kreisverwaltung zu bedenken. „Aus der Erfahrung heraus bringe solche Aktionen immer eine ganze Reihe an nachgewiesenen Infektionen, die bisher nicht erkannt wurden, weil sie symptomlos blieben.“ Darüber hinaus hätte nun auch alle Testlabore ihre vor Neujahr eingestellte Arbeit wieder aufgenommen. Das könnte weitere Fälle zu Tage fördern.

Mobiles Abstrichteam in Aktion

Das Gesundheitsamt des Kreises hatte am Montag aufgrund mehrerer Coronafälle in den vergangenen Tagen in der K&S-Seniorenresidenz in Sondershausen und im DRK-Pflegeheim in Artern angeordnet. Am frühen Nachmittag nahm ein mobiles Abstrichteam aus der Kreisverwaltung zunächst bei rund 80 Bewohnern Proben, anschließend waren die 60 Heimmitarbeiter an der Reihe.

In dem Pflegeheim auf dem Arterner Königstuhl war am 19. November die erste Corona-Infektion festgestellt worden. Auch Todesfälle an oder mit Corona hat das Heim seit Herbst im Zuge der Pandemie zu beklagen. Bei weiteren Tests seien sowohl Bewohner, als Mitarbeiter positiv getestet worden, berichtet DRK-Sprecher Dirk Bley in Erfurt auf Nachfrage. So seien zeitweilig bis zu 18 Mitarbeiter betroffen gewesen bzw. als Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt worden. Das wiederum habe die Selbsttests des Personals erschwert, die nur von qualifizierten Mitarbeitern durchgeführt werden dürfen. „Wir hatten dafür extra Mitarbeiter geschult“, berichtet Bley.

Mitarbeiter werden zu Dienstbeginn getestet

In der K&S-Seniorenresidenz Sondershausen wurden Proben von allen 99 Bewohnern und 90 Mitarbeitern genommen. Sechs Mitarbeiter vom Gesundheitsamt waren insgesamt anderthalb Stunden vor Ort. „Nichttransportfähige Bewohner wurden von unseren Pflegefachkräften getestet", teilte K&S-Sprecherin Franziska Schalberger mit. Es sollen weitere Tests stattfinden, allerdings wurden dafür noch keine Termine bekanntgegeben. „Die Mitarbeiter werden weiterhin zum Dienstbeginn getestet", sagte Schalberger. In der Seniorenresidenz waren bislang zwölf Bewohner und vier Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden.