Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kyffhäuserkreis: Elf Coronainfizierte

Einen weiteren mit dem Coronavirus Infizierten gibt es im Kyffhäuserkreis. Es ist inzwischen der elfte bestätigte Fall. Es handelt sich nach Auskunft des Landratsamts um einen Urlaubsrückkehrer. Die Person stehe unter häuslicher Quarantäne. Weitere Angaben machte das Landratsamt nicht.

Aktuell befinden sich alle elf Infizierten zu Hause, niemand müsse im Krankenhaus behandelt werden, erklärte der Sprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele. In allen bislang bekannten Fällen seien Rückkehrer aus Risikogebieten betroffen. Die Kontaktpersonen konnten ermittelt werden und befinden sich ebenfalls in häuslicher Isolierung. Im Kyffhäuserkreis gilt seit Anfang der Woche eine Allgemeinverfügung, dass Reiserückkehrer, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebieten aufgehalten haben, sich für 14 Tage ausschließlich in ihrer Wohnung aufhalten dürfen.