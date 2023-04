Kyffhäuserkreis erhält Förderung fürs Energiesparen

Kyffhäuserkreis. Mehr als 620.000 Euro von Bund und Land für dreijähriges Projekt.

Für ein hausinternes Energiemanagement hat die Kreisverwaltung des Kyffhäuserkreises jetzt insgesamt 622.895 Euro Fördermittel vom Bund und dem Freistaat Thüringen erhalten. Das geht aus einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt hervor.

Bundesmittel aus der Klimaschutzinitiative in Höhe von 436.026 Euro sowie Thüringer Landesmittel in Höhe von 130.623 Euro stünden zur Verfügung. Der Landkreis steuere eigene finanzielle Mittel in Höhe von 56.246 Euro für das auf etwa drei Jahre angelegte Projekt bei.

Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) zeigt sich erfreut über die Zuwendungen. „Wir werden diese Mittel nutzen, um die Energiekosten innerhalb unserer Gebäude und Einrichtungen zu reduzieren und einen eigenen Beitrag zur Reduzierung des Verbrauchs fossiler Energieträger zu leisten.“

Neben baulichen und technischen Maßnahmen sollen Empfehlungen zur Organisation und zum Handeln der Kreisverwaltung erarbeitet werden. Ein Energieteam sei gebildet, welches die Aktivitäten bündelt. Mit der Evaluierung der Organisationsabläufe sei Andreas Räuber beauftragt worden. Zudem soll bis Mitte des Jahres ein weiterer Energiemanager für den technischen Teil gefunden werden.