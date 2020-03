Kyffhäuserkreis: Erste Veranstaltungen wegen Corona abgesagt

Die ersten Veranstaltungen im Landkreis sind abgesagt worden. Nachdem Bekanntwerden zweier Coronafälle hatte am Montagabend Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) alle Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen bis auf Weiteres untersagt.

So fällt am Freitag die geplante After-Work-Party im Sondershäuser Achteckhaus aus. Der Bürgermeisterempfang der Stadt Roßleben-Wiehe wurde verschoben. Und der Vortrag „Wie viel Medizin braucht der Mensch“ an diesem Mittwoch in der Franzberg-Regelschule in Sondershausen von der Volkshochschule abgesagt. Der Possenlauf am 21. März und der Kyffhäuser Berglauf am 4. April wurden von den Organisatoren ebenso abgesagt

Absagen muss Veranstalterin Monique Müller zudem das für das kommende Wochenende geplante jährliche Turnier im karnevalistischen Tanz im Trebraer Mönchstor. Dorthin hatte der Tanzsportverein 06 Greußen Mannschaften aus ganz Deutschland eingeladen. Nach einem Gespräch im Gesundheitsamt am Dienstagnachmittag musste TSV-Vorsitzende Müller alle Hoffnung aufgeben, die Veranstaltung zu retten. Nun habe sie die unangenehme Aufgabe, die Gäste kurzfristig auszuladen. Außerdem bleibe der Verein auf den Kosten für die fertigen Programmhefte, Pokale und Urkunden für die Turnierbesten sitzen.

Ob sie die bestellte Verpflegung für mehr als 500 Teilnehmer stornieren kann, ist sich Monique Müller auch nicht sicher. Ganz kostenfrei werde das wohl nicht möglich sein. Eine Entschädigung dafür fände die Vereinschefin durchaus angemessen. Von der Kreisverwaltung habe es aber keine Andeutung gegeben, dass die von den Absagen betroffenen Veranstalter mit einer Zuwendung rechnen können.

Mit 700 bis 800 Gästen hatte beispielsweise Veranstalter Tobias Schneegans am Freitag zur After-Work-Party in Sondershausen gerechnet. Die Karten können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, erklärte er. Einen neuen Termin für die Veranstaltung solle es später im Jahr geben. Das sei bedauerlich, aber nicht zu ändern, so Schneegans.