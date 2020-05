Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kyffhäuserkreis erwägt Lockerungen

Eine eigene Allgemeinverordnung, in der beispielsweise Außengastronomie, wie sie Weimar seit Mittwoch gestattet, könne sich die Kreisverwaltung vorstellen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Infektionszahlen im Kyffhäuserkreis mit bislang 41 Infektionen, aktuell nur noch sieben Erkrankten und keiner Neuerkrankung seit dem 1. Mai ließen solche Überlegungen zu, so der Sprecher der Kreisverwaltung Heinz-Ulrich Thiele. Zunächst aber warte man die Rechtsverordnung des Landes ab, womöglich sieht diese bereits solche Lockerungen vor und auch die Möglichkeit, regionale Regelungen abhängig vom Infektionsgeschehen zu treffen. Man werde kurzfristig am Donnerstag nach dem Gespräch der Landräte mit dem Ministerpräsidenten entscheiden, so Thiele.