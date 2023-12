Kyffhäuserkreis: Familienpass Kyffikus hat jetzt ein Maskottchen

Neele Kummer (Mitte rechts) hat den ersten Platz beim Kreativwettbewerb für ein Maskottchen zum Familienpass Kyffikus des Kyffhäuserkreises gewonnen. Auf Platz landete Christiana Rasch (Mitte) und auf Platz 3 Marie Glende. Die Preise überreichte Landrätin Antje Hochwind-Schneider (rechts) an die drei Mädchen und ihre Eltern.

Sondershausen Die Gewinner des Kreativwettbewerbs, den der Landkreis für seinen Familienpass ausgelobt hatte, stehen fest. Drei Mädchen haben die Plätze unter sich ausgemacht und mit ihren Zeichnungen überzeugt.

Der Familienpass „Kyffikus“ hat jetzt auch ein Maskottchen. Aus 69 Einsendungen von Kindern aus dem Kreis hat Neele Kummers Zeichnung des Kyffhäuser-Denkmals gewonnen. Die Kreisverwaltung hatte im Frühjahr zu einem Kreativwettbewerb aufgerufen. Kinder konnten ein Maskottchen malen oder basteln, das den Familienpass symbolisiert.

Am Donnerstagabend wurden die drei schönsten Vorschläge prämiert. Neben Neele Kummer wurden auch die Zeichnungen von Christiana Rasch (2. Platz) und Marie Glende (3. Platz) ausgezeichnet. Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) übergab die Preise an die drei Mädchen und ihre Eltern.

Gutscheinheft Kyffikus gilt noch bis 2024

Sie konnten sich über je einen Gutschein für die Barbarossahöhle, das Sondershäuser Kino und die Therme in Bad Frankenhausen freuen.

Der Kyffikus ist ein Angebot des Kyffhäuserkreises für Familien. Das Gutscheinheft erschien in diesem Jahr in der vierten Auflage und gilt für zwei Jahre.

Im Heft finden sich 103 Angebote von 70 Partnern in 83 Einrichtungen. Mit den Angeboten können unterschiedliche Rabatte eingelöst werden, von Preisnachlässen beim Eintritt, über freie Eintritte für Kinder bis hin zu einer kostenlosen Waffel beispielsweise. Die Angebote finden sich in zahlreichen Einrichtungen im Kyffhäuserkreis, aber auch weit über die Grenzen des Kreises hinaus. Zahlreiche Angebote aus dem Vorjahr konnten übernommen werden, aber es sind auch neue Angebote hinzugekommen, wie etwa der Tennisverein Blau-Weiß Sondershausen oder die Zuckerfabrik in Oldisleben.