Ein Bus am Busbahnhof in Sondershausen.

Kyffhäuserkreis: Ferienfahrplan gilt ab Mittwoch

Ab Mittwoch,18. März, wird auch im Kyffhäuserkreis der Ferienfahrplan im Öffentlichen Nahverkehr gelten. Das kündigte das Landratsamt am Dienstagabend an.

Das betreffe alle Buslinien der Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis sowie der Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS). Informationen können Kunden an den Haltestellen und auf den Internetseiten der Busunternehmen erfahren. Die Fahrkarten können ab Mittwoch auch nicht mehr im Bus erworben werden, heißt es in der Ankündigung der Kreisverwaltung. Einstieg sei zum Schutz der Busfahrer nur noch über die hintere Tür möglich. Dafür sollen die Fahrkartenschalter an den Busbahnhöfen in Sondershausen und Artern genutzt werden.