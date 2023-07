Kyffhäuserkreis: Ferienprogramm und neuer Tourenplan

Was in den kommenden Tagen im Kyffhäuserkreis ansteht.

Müllabfuhr mit neuem Termin in Günserode

Das Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft informiert, dass in Günserode wegen einer Straßensperrung am 13. Juli die Biotonnen und am 20. Juli die Restabfalltonnen anstelle der mitgeteilten Termine in der Abfallfibel geleert werden. Bitte stellen Sie Ihre Tonnen rechtzeitig am Vorabend bereit.

Sommerferienangebot in Sondershausen

Der Jugendclub „Wolke 7“ der Stadt Sondershausen bietet in den Sommerferien ab der 2. Ferienwoche verschiedene Freizeitaktivitäten an: Bastelnachmittage, Spiele, Backen oder Snacks zubereiten – all das können Kinder und Jugendliche ausprobieren. Eine Anmeldung ist erforderlich. Mehr Informationen unter www.sondershausen.de.