Kyffhäuserkreis: Feste abgesagt, doch Städte hoffen noch

Die Krönung einer neuer Fliederkönigin – wie hier beim 27. Fliederfest Jennifer I. mit der neuen Fliederprinzessin Marie I. – wird in diesem Jahr wieder nicht stattfinden. Das Fest ist abgesagt.

Kyffhäuserkreis. Die Planungen für Veranstaltungen in den Gemeinden laufen trotz Corona-Pandemie weiter.

Mit dem Abbrennen des Osterfeuers wird auch in diesem Jahr nicht der Winter vertrieben werden können. Der Ostermarkt in Sondershausen ist ebenfalls abgesagt. Wie sich Veranstalter trotz hoher Corona-Inzidenzwerte auf die Festsaison vorbereiten, ob und was sie planen oder ob sie Veranstaltungen wieder verschieben werden, hat unsere Zeitung erfragt.