Das Landratsamt am Marktplatz in Sondershausen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kyffhäuserkreis: Fördermittel für digitale Verwaltung erhalten

Eine Förderung in Höhe von 145.000 Euro hat der Kyffhäuserkreis am Dienstag für das Projekt „E-Government-Serviceteam“ vom Thüringer Finanzministerium erhalten. Damit soll die Digitalisierung der Verwaltungen beschleunigt werden. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Nordhausen und dem Unstrut-Hainich Kreis. Zunächst sollen Verwaltungsprozesse, Fachverfahren und Aufgaben des Landkreises im Hinblick auf die Digitalisierung analysiert werden. Ziel sei es auch, neue Online-Antragsverfahren für Bürger gemeinsam zu entwickeln. Bei der Beschaffung von Software und Hardware wollen sich die Landkreise abstimmen. Die Fördermittel, die Finanzstaatssekretär Hartmut Schwarz (SPD) am Dienstag übergab, stammen aus dem Fördertopf für E-Government und IT in Thüringer Kommunen des Freistaates Thüringen.