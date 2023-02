Kyffhäuserkreis. Förderung für Ferienfreizeiten steigt

Sondershausen. Der Jugendhilfeausschuss gewährt ab diesem Jahr eine höhere Förderung für Ferienfreizeiten und Fahrten für Kinder und Jugendliche.

Die Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendsozialarbeit und des präventiven Kinder- und Jugendschutzes im Kyffhäuserkreis wird rückwirkend angepasst. Der Jugendhilfeausschuss beschloss am Donnerstag, dass für Ferienfreizeiten mehr Geld bereitgestellt wird.

Die Träger können einen höheren Zuschuss für Tagesausflüge, Ferienreisen und internationale Jugendbegegnungen beantragen. Regelmäßig wird die Richtlinie überprüft und an die Bedarfslage angepasst, erläuterte Janine Panse vom Jugend- und Sozialamt des Kyffhäuserkreises. Aufgefallen war, dass in den vergangenen Jahren weniger Angebote im Bereich der internationalen Jugendbegegnungen gab. Zudem hatten Vereine die stark gestiegenen Kosten beklagt, zum Beispiel für Busfahrten. Aufgenommen wurde in die Richtlinie auch eine Leistung bei der Betriebskostenförderung. Künftig zählen Schornsteinfegerleistungen wieder dazu.

Erhöht wird die Förderung für Freizeit- und Ferienmaßnahmen ohne Übernachtung pro Tag, Teilnehmer, Betreuer von 2 auf 3 Euro und bei einer Freizeitmaßnahme mit Übernachtung von 5 auf 6 Euro. Bei internationalen Jugendbegegnungen wird es künftig im Ausland 8 statt 5 Euro pro Teilnehmer, tag, Betreuer geben, im Inland werden es 15 statt 10 Euro sein.