Atommüllfässer stehen im Endlager für schwach und mittelradioaktiven Atommüll in Morsleben in Sachsen-Anhalt.

Große Teile des Kyffhäuserkreises gehören zu einem der 90 Teilgebiete in Deutschland, die für ein Atommüll-Endlager in Frage kommen. Der Zwischenbericht ist am Montag von der Bundesgesellschaft für Endlager vorgestellt worden.