Kyffhäuserkreis: Gesundheitsamt meldet weitere Infektionen

Kyffhäuserkreis. Das Gesundheitsamt meldet am zweiten Feiertag 14 bestätige neue Coronafälle. Am ersten Feiertag waren es 10 gewesen. 35 weitere Menschen werden in der aktuellen Statistik als genesen geführt. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner (Inzidenz) fiel erstmals seit 10. Dezember wieder unter 200 und liegt aktuell bei 184,6.

Ob die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen dauerhaft sinkt, lässt sich aufgrund der Feiertage noch nicht sagen. Aktuell werde weniger getestet, in den Laboren weniger gearbeitet, hieß es aus dem Landratsamt.

Gearbeitet wird im Gesundheitsamt auch an den Feiertagen. Jede gemeldete Neuinfektion werde nachverfolgt. Die Betroffenen werde informiert und anschließend werden die Kontakte des Infizierten benachrichtigt und Quarantäneanordnungen ausgesprochen, erklärte der Sprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele. Neue Gemeinschaftseinrichtungen seien bislang nicht betroffen. In Einrichtungen wie der Markusgemeinschaft Hauteroda und in der Manniske-Klinik in Bad Frankenhausen seien allerdings weitere Coronainfektionen diagnostiziert worden, so Thiele auf Nachfrage. Der überwiegende Teil der aktuellen Infektionen seien Einzelfälle, oft betreffe es Kontaktpersonen von Infizierten, die sich bereits in Quarantäne befinden.

Betreut werden vom Gesundheitsamt derzeit 392 positiv auf Sars-CoV-2 getestete Personen - 116 im Altkreis Sondershausen, 276 im Altkreis Sondershausen. Zudem befinden sich 727 Kontaktpersonen in Quarantäne. 35 Covid-19-Erkrankte müssen im Krankenhaus behandelt werden. 22 Menschen sind bislang an oder mit einer Coronainfektion gestorben.

Die Gesamtzahl der Infizierten liegt im Kyffhäuserkreis bei 1056. Die Gesamtzahl der Genesenen bei 643.