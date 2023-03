Kyffhäuserkreis gibt neuen Familienpass Kyffikus heraus

Kyffhäuserkreis. Neuauflage vom Familienpass des Kyffhäuserkreises mit 103 Angeboten jetzt zwei Jahre gültig.

Ein Maskottchen für den Kyffikus, den jetzt zum vierten Mal herausgegebenen Familienpass für den Kyffhäuserkreis, wird gesucht. Dafür startete die Kreisverwaltung jetzt einen Malwettbewerb. „Kinder und Jugendliche können einfach mal aufmalen, wie sie sich einen Kyffikus vorstellen. Der beste Entwurf wird dann als Vorlage für die neue Symbolfigur verwendet“, erklärt Monique Seewald vom Jugend- und Sozialamt des Kyffhäuserkreises.

Bis zum 31. Mai können die Vorschläge im Landratsamt oder in dessen Außenstellen eingereicht werden. Danach soll im Juni eine Jury aus Mitarbeitern der Kreisverwaltung und einigen Elternvertretenden aus Kindereinrichtungen und Schulen die schönsten Entwürfe auswählen. Auf drei junge Malkünstler, deren Ideen am besten bewertet werden, warten Gutscheine für einen Besuch in der Barbarossahöhle, der Kyffhäusertherme oder im Sondershäuser Kino.

Im neu herausgegebenen Kyffikus-Pass gibt es insgesamt 103 Angebote, bei denen Familien für wenig Geld viel Tolles erleben können. Um die Preisnachlässe bei den 70 beteiligten Partner in 83 Einrichtungen voll auskosten zu können, haben Eltern und Kinder erstmals sogar zwei Jahre Zeit. Der ab jetzt in Kindereinrichtungen, Schulen sowie Jugendzentren oder auch im Landratsamt und der Erziehungsberatungsstelle ausliegende Familienpass ist für die Jahre 2023 und 2024 gültig. Neu dabei sind Angebote in der Zuckerfabrik Oldisleben, vom Tennisverein Blau-Weiß Sondershausen, dem Jugendclub Schillerstraße 6 (An der Schmücke) oder dem Museum Kloster und Kaiserpfalz Memleben.